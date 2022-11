Ilmi Mootii Mohaammad bin Salmaan ajjeechaa Jamaal Kaashoogjiin wal qabatee mirga himatamuu dhabuu qabu jette US

Dhaabbanni Basaasaa US, ajjeechaa Kaashoogjii kan ajaje Ilma Mootii Mohaammadtu ajaje jedhe.

Himata kana irratti Isteet Dippaartimentiin US, sababa gahee hojii isaanii haaraa ammaa ministera muummee biyyattii tahan irraa kan ka’e mirga himatamuu dhabuu qabu jedhe.

Keengizii fi gareen mirga namoomaa Kaashoogjiin hundeesse ‘Democracy for the Arab World Now (Dawn)’ jedhamu ilma mootii bin Saalmaan irraa ajjeechaa Kaashoogjii irratti raawwateef beenyaa hangi isaa hin ibsamne UStti gaafataa jiru.