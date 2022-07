Naajeeriyaatti paartiin biyya bulchu duree amantaa sobaa muuduun himatame

21 Adooleessa 2022

Naajeeriyaatti aanga'oota paartii biyya bulchu "All Progressives Congress (APC)" fi miseensoota paartii "Christian Association of Nigeria (CAN)" jidduutti sagantaa Roobii Adooleessa 20, 2022 qopha'e irratti waldhadeen uumamee ture.