Daandii qilleensaa dubartoota ulfaa irraa carraa hojii mulqu

Daqiiqaa 41 dura

Garuu sababii biyyattiin seera farra qoollifannaa (anti-discrimination law) hin qabneef ammallee Singaappor keessatti seera qabeessaan hojiirra oola jedha Dhaabbata Seeraa Simmons and Simmons Law jedhamurraa Clarence Ding.

Waldaan Dubartootaa Singaappor- Singapore's Association of Women for Action and Research (Aware) jedhamu waggoota kurnaa oliif gocha kana mormuun dubbataa ture.