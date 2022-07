Rakkoolee ijoo namoota miidiyaa hawaasaarratti qabiyyee uumuun galii argatan mudatu

Daqiiqaa 5 dura

Diinagdee miidiyaa hawaasaa kan qorattu Brooke Erin Duffy kitaaba ishee '(Not) Getting Paid to Do What You Love' jedhu keessatti namoota qabiyyee miidiyaa hawaasaa kalaqaniin dhiibbaa uumuun milkaahaniif kaan gidduu garaagarummaan guddaa jiru ifa baafteetti.