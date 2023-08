Raashiyaan dhimma Nijeer irratti gidduseentummaa waraanaa ECOWAS akeekkachiifte

Daqiiqaa 24 dura

Gaafa Jimaataa kanneen fonqolcha deeggaran alaabaa Raashiyaa agarsiisaa buufata waraanaa Faransaayi dhihoo magaala guddoo Nijeer, Niyaamee jirutti ''down with France, down with Ecowas'' ( Firaans haa kuftu, Ecowas haa kufu) dhaadannoo jedhu dhageessisaa turan.