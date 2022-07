Jimmaatti xannachi kg 15 ulfaatu garaa dhukkubsataa keessaa baafame

Sa'aatii tokko dura

Haluma kanaan, gareen wallaansaa baqaqsanii yaaluu kana hojjetes kan hakimoota tajaajila baqaqsanii wal’aanuu kennan gara garaa: ispeeshaalitii garaa keessaafi tiruu (sub-specialties of gastrointestinal surgeon and hepatobiliary surgeon), hakiimii waliigalaa (general surgeon) fi ispeeshalistii qoricha hadoochaa (anesthesia specialist) of keessatti haammachuu dubbatan Dr. Dhaabasaan.