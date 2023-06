Yukireen haleellaa qolachuu banteen gandoota sadii Raashiyaa harkaa deeffachuu himte

Akka dhaabbata buufata isaa US godhateefi dhimma waraanaa hordofu Institute for the Study of War (ISW)’tti waraanni Yukireen yoo xiqqaate gama afurin waraana baneera.