'Hospitaalonni Finfinnee Afaan Oromoo wallaaluun dhukkubsattoota balaa lubbuuf saaxilaa jira'- Qorannoo

Sa'aatii tokko dura

Danqaan afaanii dhukkubsattoonni Afaan Oromoo malee hin beekne hangam miidhe?

Qorannoon mata duree Impacts of language barriers on healthcare access and quality among Afaan Oromoo-speaking patients in Addis Ababa, Ethiopia jedhuun hojjetame kun Amajjii 16 maxxanfame.