Ameerikaan daandii embasii Sa’udii fuuldura jiru Jamaal Kaashogjiin moggaafte

Daqiiqaa 12 dura

Ajjeechaa Kashoogjii irratti raawwate kan ajaje Mootii Sa'udii Mahaammad Biin Saalman akka ta'e tikni US ifa godhee ture.

Mallattoon daandii maqaa Jamaal ofirraa qabu yeroo ifa ta'u, falmitoonni mirga namaa, miseensonni mana maree US fi aangawoonni naannoo embasii Sa'udii Washingitan keessatti argamu duratti walitti qabamanii turan.

Dhaabbata 'Democracy for the Arab World Now' tti daayireektara olaanaa kan ta'an Saaraa Lii Witsan, "Yeroo hundumaa kuni Daandii Jamaal Kaashoogjiiti jennee namoota balbala sana duuka dhokatan yaadachiisuu barbaanna" jedhan.