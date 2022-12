US meeshaa ammayyaa haleellaa qilleensarraa ittisu Yukireeniif erguuf

US misaa'ela ammayyaa haleellaa qilleensarraa ittisu baay'ee ammayyaa 'Paatroot' jedhamu Yukireenif erguuf akka jirtu miidiyaaleen US gabaasan. Pirezidaantin US Joo Baayidan torbee kana deeggarsa misaa'eloota farra haleellaa qilleensarraa ammayyaa Yukireenif kennuu akka beeksisanitu eegama jedhame.