Carraa lammiilee alaa waliin hojjechuuf argadheen muuziqaa Oromoo guddisuun fedha - Guutuu Abarraa

Sa'aatii tokko dura

Weellisaan kun jechoota ogummaa barreeffamaa keessatti qalbii namaa hawwatan fayyadamuun akkaataan inni itti saaduu, of tuulummaa, kadhaa, obsaa fi mufannaa jaalala keessatti mul’atu ibse namoota damee og-barruu biratti guddoo jajameera.

''Yoo xiqqaate waggoota kudhaniif waltajjiirratti namoota afaan garaagaraa haasa'an waliin sirbeera. Afaanota kaanitti afaan Oromoo makuun qindeessinee sirbaa turre. Waggoota dhihoo as garuu hojii dhuunfaa koorratti xiyyeeffadheera,'' jedhan Guutuun.

''Keessattuu kilippwwan isaa namoota adii irratti afeeree wayitan argu akkamiin qindeessuu danda’e? jedheen of gaafataa ture,'' jedha.

Hojiin akkasii Qamarirratti dhaabbachuu hin qabu kan jedhu weellisaan kun, ''an har’a sadarkaa Qamaritti safaramuun koo akkaan na boonsa. Garuu ana caalaa kan hojjetanis jiru. Anis kanaan hin dhaabbadhu. Waanan hojjedherra waan hafetu caala,'' jedhe.

Weellisaa Guutuu Abarraa sirba isaa 'Deemi' jedhuun badhaasa AFRiMA [All African Music Awards] ramaddii “best african jazz group of the year" jedhuun mo’ate