Tuniziyaa

Lammiileen Tuniiziyaa 2017tti dhalatan giddugaleessaan hanga umrii 78tti jiraachuu danda'u - kana keessaa ganni 67 fayyaa guutuun jiraachuu danda'u jechuudha. Dubartoonni haga ganna 80 yogguu jiraatan, dhiironni ammoo 76. Sababaoota du'a guyyaa malee biyyattii keessaa isaan ijoon - dhukkuba onnee fi balaa tiraafikaati.

Madda: Global Burden of Disease Study 2017, Institute for Health Metrics and Evaluation. Estimated life expectancy at birth, both sexes.