Image copyright Reuters Goodayyaa suuraa Girees Mugaabeen bayyee waan jibbamtuuf zimbaabwee keessatti tarii Mugaabee caal rakkoof saaxilamtuu dha.

Oggantoota biyyaatti heerumuun dubartiiyoo xinnaate wabii lamaaf: haala jireenyaa qusannaa maleefi maqaa gaarii jijjiramu.

Ija hawaasaatiin giiftileen duraa kunneen ni balaalefamu. Amala isaanii itti fakkeessun hagugameen alattis, abbaa warraa isaanii dimookiraatti karra cufaa, diinagdee biyya isaanii dadhabsiisaa, lammilee fixaafi morkatoota isaanii godaanuuf saaxilaman cinaa dhabatu.

Eenyuutuu ogganaa akkasiin uummata ajjeessaa ture kan komachu danda'u rree?

Garuu, gaaffii gaafachuun sirrii dha: Dubartoota waan ta'aniif caalaa saaxilamtoota ta'anii laata?

'Ishiitu Dogongorse!'

Zimbaabweetti, haatii warraa pirezidaantii dhiheenya aangoorraa buufamanii, Girees Mugaabeen tarii Afrikaa keessatti dubartii baayyee jibbamtu ta'uu hin ooltu.

Abbaan Warraa ishee nama waggoota 37 biyyattii erga bulchuun booda, isheen aangoo isaa akka dhaaltu fedhe. Haata'u malee humni waraanaa biyyattii yaada kana hin fudhanne.

Many Zimbabweans have grievances with Robert Mugabe's record, but still respect his part in the country's independence struggle. And so Grace is widely blamed for "corrupting" her husband.

Lammiiin Zimbaabwee hedduun wantoota Mugaabeen hojjetanitti mufii guddaa qabu. Haata'u malee partii isaanii bilisummaa biyyaatiif qabsaa'eef kabajni qaban hin jijjiiramne. Gireesiis abbaa warraa ishee waan dogogorsiifteef baayyee akka komatamtu taate.

Image copyright Hulton Archive/Getty Images/Reuters Goodayyaa suuraa Harka bitaan kan jirtu haadha warraa Roobart Mugaabee ishee duraa (qabaneesituu dubbii fakkatti), karaa mirgaa Grees (haadha dubbii fakkaatti)

Koleejii Kiingis Landanitti barsiistuu muummee Misooma Idila addunyaa kan taate, Alise Ivaans dhimmichi ilaalcha ofii cimsuuf ragaalee kan barbaaduu dha jetti.

''Dhimmichi dhimma waan itti amanan tokkotti ciichuudha''. ''Yoo Mugaabee akka goota tokkootti dinqisiifanna ta'e (fakkeenyaaf)... odeefannoon wal-jijjiirru hundi ilaalcha keenya akka deeggaru barbaanna. Osuma odeeffannoon badaan nu bira gahees waan itti amanne sana akka hin faallesinee nama biraatti qabana'' jetti.

Girees Mugaabeen nama dhibbaa olaanaa gochuu dandeessu dha. Isheen wayita haati warraa duraanii Mugaabee Saalii Hayifroon dhukkubsattu Pirezidaanticha wajjin hariiroo dhoksaa qabdi ture.

Boodas aangawoota siyaasaa salphisuun Hongi koongii fi Afrikaa Kibbaatti miidhaa qaamaa geesisuun himatamteetti.

Bara 1980 yammu Zimbaabween birmaduu baatee obbo Mugaabeen muummee ministirotaa ta'an, Girees shamarree waggaa 15 turte.

Bara 1983 yeroo loltoonni naannoo Maatabeele laand jedhamutti shamarran gudeedaniifi namoota kumaatamaan lakkawaman ajjeesanitti Girees umurii mirga filachuu ishee dandeessisu irra turte.

Himannaan aadde Girees irratti ka'aa jiru kan giiftii duree duraanii Iyivoorikoost, siimoon Gibaagibootti hin madaalamu.

Bara 2010 wayita abbaan warraa isaanii filannoon ijnifatamaniti aangoo gadi-dhiisuu didanitti Siimoon qaama hidhanno waraanaa adda qabu qindeessuunii turan.

Maqaan masoo Girees Mugaabee ''Guchi Girees'' jedhama. Qisaastu maallaqaa ta'uushee agarsiisuuf baheef.

Gara Eezhiyaatii ammoo waggoota 20'f giiftii duree Filiphiinsi kan turte Imeeldaa Maarkoos waggoota kan gidduutti kopheewwan cimdii 1,000 bitatteetti.

Bara 1986tti wayita Abbaan warraa ishee Ferdinaandi Maarkoos fincilaan aangoo gadi lakkisutti, lammiin biyyitti gadadoorraa kan ka'e miila duwwaa deeman gara hin qaban.

Image copyright TED ALJIBE/AFP/Getty Images Goodayyaa suuraa Imaaldaa Maarkoos, miseeensa mana maree ammaa bara 2014tti suura kaate.

Haati warraan Nikolaay Seyasesko waggoota 24 Roomaaniyaa irreen bulche, Eleena Seyasesko, ammoo baayyinaa fi bareediina qopheen osoo hin taane, kootii hanfaarroo bineensootaa maallaqa baay'een bitamuun beekamti.

Hanfaarroo fi gogaa harree diidoo, gosa qeerransootaa garaagaraa fi jeedalaa jaallatti.

Bara 1989tti wayita fincilli hammatee hilikooptaraan biyya gadhiisanii bahuuf yaalanittillee geeggeessa baasii guddaatu raawatameef.

Lixa Afriikaatti haati warraa pirezidaantii duraanii Keenyaa, Mu'ayi Kibaaki, Luusii Kibaakiis erga bara 2005 mata duree midiyaalee ta'uun qeeqaaf saxilamanii turan.

Sababni kanaaf isaan saaxile ammoo, dippiloomaatotaa fi gaazexesitooti kabaja naaf malu naa hin kennine jechuun dubbachuu isaaniiti.

Amaloota isaan agarsiisan irraa kan ka'ees, mormitoonni Mu'ayi Kibaakii osoo haadha warraa isaanii seeraan bulchuu hin danda'iin akkamiin biyya bulchu jechuun isaan qeeqaa turan.

Image copyright STR/AFP/Getty Images Goodayyaa suuraa Giifti dureen Keenyaa duraanii Luusii Kibaakii bara 2005 utuu gaazexessitoota waliin haasoftuu gaazexaa tokko abaarte

Haadha Biyyaa

Maddi jibbaa haadholii warraa angawoota biyyaaf qabnu maalii laata? Waan hin taane ta'anii mul'achuuf yaaluu isaanitu amantaa akka irraa dhabnu taasisee tarii.

''Ani siyaasa hin borcu. ani dubartii uummata kanaaf of kenne'' jechuun of ibsaa kan turte haatiwarraa pireezidentii Tuniziyaa duraanii la'ilaa Been Alii takka turee maallaqa mootummaa qisaasessuun hidhaan waggaa 35 itti murtaayera.

La'ilaan kitaaba Dhugaa koo (my Truth) jedhu maxxansiftetti.

Eleenaa Seyaaseskoo paartii koominiistii biyyattiin ''haadha gaarii Roomaaniyaa'' jedhamuun jajamaniis, isaan garuu haadha ijoollee isaanii qofa akka turan himama.

Abban warraa fi haati warraa lameeniis guyyaa ayyaan qillee bara 1989 dhadacha ta'ameen badii dalaganiif murten du'aa irratti murtaayeera.

Image copyright Keystone/Getty Images Goodayyaa suuraa Roomaniyaatti bara bulchiinsaa Sa'iseeskoo ittisa dahumsaa fudhachuun dhorkame Elinaa Sa'iseeskoo ''Haadha gaarii'' jedhamuun jajamanii ture

Yunivarsiiti Eksiteritti qorattu xiinsammuu hawaasaa fi dhaabbilee kan taate Dr. Teeklaa Morganrooz dubartoonni dhumaatii namoota hedduuf akka sababaatti yeroo maqaan isaanii ka'u nama rifaasisa jetti.

''Dhimmich dhimma dubartummaa miti dubartoonni madaalli yaadaa gaarii, saala gaarii fi namummaa gaarii akka ta'an qorannooleen kan agarsiisan.''

Mudde bara 2012 dhabbata biyyoota gamtoomaniitti haadholiin warraa Ambaasadaroota Jarmanii fi Briiteen hadhi warraa Bashiir Al Asaad waaraan Siiriyaa dhaabsisuuf akka hojjettu yuutiyuub irratti ergaalee dabarsaniin kakaasaa turan.

Vidiyoowwan da'imman madaawanii fi du'aa jiran ergaa ''daa'imman kun da'imman kee ta'uu dandau'' jedhu waliin maxxansaa turan.

Ragaaleen imeelii obbo Asaad jalaa hatamanii bahan magaala hooms keessatti wayita waraanni hamaan turellee Al Asaad kopheewwan doolaara kuma shananii omishaman intarneetaan sakkata'aa turan.

Barnoota amantaa kaatolikii keessatti Maariyaam haati Iyasuus rabbii fi nama gidduutti araarsituu taatee argamti. Amantoonni giddugalumman Maariyaam lubbu isaanii akka oolchu amanu.

Haadholiin warraa abbooti irrees gahee akkasi qabaachuu akka qaban abdatama. yoo kun ta'uu dhabu, kan komatamu isa gidduu jiru malee waaqa miti.