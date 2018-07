MM Abiy Ahimad badhaasa olaanaa 'Order of the Pearl of Africa' jedhamu hoggantoota milkaa'aniif kennamu Yugaandaatti badhaafaman. Guyyaa itti aanu gara Masiriitti imaluun pireezidantii biyyattii Al-Siisii waliin wal argan. Hidhamtoota achitti hidhamanii turaniifi qondaalota duraanii ABO lama waliin xiyyaara tokkoon biyyatti deebi'an.