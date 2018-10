Image copyright EPRDF Goodayyaa suuraa Muudamni dubartootaa biyya ijaaruu fi jijjiiruu keessatti gahee guddaa qaba jedhame

Muudamni ministirummaa kan kaleessa Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa irratti mariyachuun raggaase lakkoofsa ministeerotaa 28 gara 20 kan gadi buuseefi qooda dubartootaa fi dhiiraa walqixxeesseera.

Ministeerota 20 walitti dabalamuun hundaa'aaniif haaraa hundeeffaman keessaa dubartootni 10 ministeerota akka raayyaa ittisa biyyaa fi kan haaraa hunda'ee ministeera Nagaarratti muudamaniiru.

''Biyyi kun erga uumamtee yeroo jalqabaatiif gara dimookraasitti ce'uf jijjiirama guddaa keessa jirti'' jetti hundeessituu dhaabbata 'qindoomina Oromootaa mirga namoomaa fi Dimookaarsiif' (Coalition of Oromos for Human Right and Democracy) aadde Seenaa Jimjimoo.

Namoonni siyaasaa amma aangootti dhufaa jiran qaroofii haala siyaasaa biyya kanaa kan sirri beekani jettee amanti aadde Seenaan.

''Itoophiyaaf qofa osoo hin taane biyyoota ollaatiifi addunyaaf nama jabaatu barbaachisa'' kan jettu falmituun mirga namaa kun ministirri muummee haalli itti kaabinee isaani ijaaran abdichiisaa fi kan hin baratamnee ta'uu dubbatte.

Roogeettii miidiyaa hawaasummaa kan taate adde Najaat Hamzaas yeroo darbe keessa dubartootni hunda hammatoo waan ta'aniif mataa uummata kanaa walitti qabaa turanii jechuun harkii walakkaa kaabinee haaraa MM dubartoota ta'uu dinqisiifatteetti.

Dubartootaaf bakki isaanii malu kennamaafii hin jiru komi jedhuf deebii kennuu caalaa bulchiinsi dubartootaaniis hoogganamu jijjiirama fiduu danda'a ejjennoo jedhurraa tarkaanfii fudhatame ta'uu akka malus Najaat ni himti.

''Gama kanaan ammas jijiiramni ilaalchaa, aadaa fi gochaa nu barbaachisa'' jetti. Jijjiirama barbaadamu kana fiduuf muudamoonni kunniin carraa banus yaada jedhu qabdi.

Ministirri muummee wayita kaabinee isaanii dhiyeessan muuxannoon dubartootni bulchiinsa maatii keessatti qaban siyaasa keessattis bu'aa buusuu danda'u jedhani akka amanan dubbataniiru.

Najaat ammoo ''maatii bulchuun mataan isaa siyaasaa'' jetti.

''Maatii keessatti dubartiin yaada nama hundaa walqixa dhagahuu, kan mufate yoo jiraate araarsuun dhaloota boruu qaruun hawaasa ijaarti'' jetti.

Dubartootni aangoo olaanaatti dhufan muuxannoo qaban barnoota wajjin dabaaluun aangoon kan ummata ittiin tajaajilaniifi biyya ittiin ijaaran ta'uu akka yaadachiisan shakkii hin qabus jetti Najaat.

Biyyootni addunyaa ciccimoon akka Jarmanii fi UK dubartootaan hoogganamaa jijjirama gurguddoo fidaa jiraachuu yaadachuun kanaaf dubartootni amma muudaman kunis muuxannoo fi beekumsa qabaniin jijjiirama fiduu danda'u jetti.

Muudamoota dubartootaa kana adda kan godhu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa yeroo duraatiif dubartiin hooganamuu isaati.

Haaluma kanaanis, Injinar Ayishaa Mohaammad bakka Obbo Mootummaa Maqaasaa bakka bu'u.

Dhaabbilee jajjaboo hedduu of keessatti hammachuun ministeera reefuu hundaa'e ministeera nagaa immoo Af-yaa'iin duraanii mana maree Aadde Mufariyaat Kamiil ni hogganu.

Kunis, Ministira Muummee itti-aanuun dubartii aangoo guddaa qabdu isaan taasisa.