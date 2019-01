Tilmaama piriimarliigii torban kanaa

Dilbanni dhufu Manaajera Maanchester Yunaayitid kan yeroof qabatee jiru Ole Gunnar Solskjaer tiif qormaata guddaa ittiin ilaalamu ta'a. Sababiin isaas tapha cimaa Tootinhaam waliin qabu.

Hanga ammaatti, Solskjaer itti gaafatamaa Maanchester Yunaayitid erga qabatee taphoota shan hunda kan Piriimer Liigiifi FA Cup mo'ataa dhufeera- garuu istaadiyeemii Wanbileetti akkamiin milkaa'a laata?

Ogeessi kubbaa miilaa BBC Mark Lawrenson: "Tootinhaam Maanchester Yunaayitidiin taphoota dirree isaa irratti keessumsiise waqtiiwwan piriimer liigii sadan darban keessa mo'ateera. Kun taphattoonni Maanchester Yunaayitid kan amma jiran hedduun isaanii akkuma jiranitti ta'eeti.

Lawroon taphoota 380 jajjaboo hunda tilmaamerra; kanas kan gadhu keessummoota gara garaa waliin ta'uudhaan walmorkiidhaan ture kan tilmaamu.

Torban kana shubbistuu baayyee cimtuu taateefi hedduu beekamtu Oti Mabuse, waliin tilmaame.

Goodayyaa suuraa Kaappiteenii Shubbisaa hundaa olii: Matthew Morrison, Cheryl fi Oti Mabuse waliin jiru

Tilmaamni Laawuroon kaa'e gabateedhaan akka armaan gadiiti. Isin ammoo kan keessan tilmaammadhaa..

TILMAAMA LAAWUROO

SANBATA

Image copyright BBC Sport

West Haam v Arsenaal (12:30 GMT)

Gareen lamaanuu milkaa'ina gaariitiin FA CUP gara itti aanutti darbaniiru.

Gareen lamaanuu garuu piriimer liigii keeessatti erga dhiyootii ciminni isaanii bu'ee ba'uun mul'ata.

Ani tapha kana Arsenaal ni mo'atan jedha garuu leenjisaa Arsenaal Unai Emery ammallee hojii cimaatu eeggata.

Tilmaama Laawuroo: 1-2

Image copyright BBC Sport

Biraayiten v Liiverpuul

Liiverpuul erga taphattoonni isaa sarara ittisa gidduu irra jiran lamaan Dejan Lovren fi Matip miidhaman rakkoon isa mudateera.

Erga yeroo darbe Maanchester Siitiidhaan mo'atamanii kunis qormaata biraa Liiverpuul ta'a jedheen yaada.

Biraayiten ammoo dirree isaanii irratti yeroo taphatan cimoodha. Kanaaf, ani tapha kana walqixaan xumuraman jedha.

Tilmaama Laawuroo: 1-1

Image copyright BBC Sport

Barnilee v Fulhaam

Tapha FA CUP waliin Barnileen taphoota sadii mo'ateera. Kanaaf, Barnuleen dheebuufi fedhiin isaa deebi'eera. Fulhaam garuu as kanatti waanti jijjiiran natti hin mul'atu.

Tilmaama Laawuroo: 2-0

Image copyright BBC Sport

Kaardiif v Haadersifiild

Kilaboonni kunneen lamaan FA CUP ala ta'aniiru. Amma lamaanuu Piriimer Liigii keessa turuudhaaf xiyyeeffannoo kennanii wallaansoo qabaa jiru.

Kaardiif bifaafi raawwiidhaan hedduu foyyeessaa dhufaniiru. Kanaaf, ani isaan akka mo'atan nan eega.

Tilmaama Laawuroo: 2-0

Image copyright BBC Sport

Kiristaal Paalaas v Waatford

\kiristaal Palaas erga yeroo darbe Maanchester Siitii mo'atanii Pirimeer Liigii keessatti Wolvisiin mo'ataniiru

Waatford ammoo dandeettii dhaabbataa ta'e agarsiisaa hin jiran.

Tilmaama Laawuroo: 1-2

Image copyright BBC Sport

Leester v Saawoozhapiteen

Leester yeroo darbe FA CUP keessaa ba'uun hedduu nama gaddisiisee ture keessattu deggertoota kilabichaa.

Yeroo darbe Everteniin mo'achuun isaanii akka sadarkaa torbaffaatti dhufan isaan gargaareera.

Gama biraan, Saawuzhaampieen baayyee gadi bu'aa dhufuun taphoota sadii darban keessaa qabxii tokko qofa argatan. something about him which helps, and I think they will be all right.

Tilmaama Laawuroo: 2-0

Image copyright BBC Sport

Chelsii v Niiwuukasil (17:30 GMT)

Niiwuukasil yeroo darbe Liiverpuuliin hedduu caalamuun mo'aman.

Chelsii waliinis kanumatu isaan eeggata, ta'us garuu akka Liiverpuul waliin hedduu hin caalaman.

Tilmaama Laawuroo: 2-0

DILBATA

Image copyright BBC Sport

Everten v Bornmaawooz (14:15 GMT)

Dhiyeenya kana gareen lamaanuu raawwii gadi aanaa agarsiisaa jiru.

Everten torbeewwan muraasa darba keessa qabxii inni dirree isaa irratti agarsiise baayyee yaachisaadha.

Bornimaawoz ammoo dandeettii dhaabbataa ta'e agarsiisaa hin jiru.

Tilmaama Laawuroo: 2-1

Image copyright BBC Sport

Tootinhaam v Maanchester Yunaayitid (16:30 GMT)

Taphni kun leenjisaa imaanaa fudhatee Maanchester Yunaayitidiin leenjisaa jiru Solskjaer qormaata guddaadha. Akkuma erga leenjisuu eegalee taphoota shan mo'ate Wambilee irratti agarsiisaa laata?

Tooftaan Tootinhaam ammoo kan qoratamee darbeefi kan qaramedha. Taphichis ammmoo dirree isaanii irratti.

Tilmaama Laawuroo: 2-1

WIXATA

Image copyright BBC Sport

Maanchester Sittii v Woolvis (20:00 GMT)

Maanchester Siitiin tapha Rotherham waliin taphateefi kan Barton waliin taphate irratti walumatti gooliiwwan sagal lakkoofsiseera. Kan Woolvis waliin taphatu irratti ammoo sadii dabaluun 11 ni taasifata.

Tilmaama Laawuroo: 3-0