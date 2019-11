A selection of photos from across Africa this week:

Suuraalee torban kanaa Afrikaarraa filataman

Image copyright EPA Goodayyaa suuraa Qurxummii kiyyeessitoonni Abijaan Roobii dambalii bishaanirra bidiruun gara lafaatti imalu

Image copyright AFP Goodayyaa suuraa Sanbata darbe Ivorii Kostii, magaalaa Abijaan shamarran dorgammii miidhaginaa 'Nappy" jedhamu gageeffataniiru. "Nappy" jechuun rifeensa uumamaa jechuudha.

Image copyright EPA Goodayyaa suuraa Suura nam-fakii Amilkaar Karbaal nama biyyitti bulchiinsa kolonii Poorchugaal jalaa baasuuf falme, daandii Giinii Bisawu irratti Kamisa mul'ate

Image copyright EPA Goodayyaa suuraa Biyya Giinii Bisawu keessatti rakkoo siyaasaa nagaa booresseen booda biyyattiin gara filannootti deemaa jirti. Kaadhimamtoonni 12 %50 ol argachuudhaaf dorgomanis dhiyaataniiru.

Image copyright AFP Goodayyaa suuraa Godina Sidaamaa, naannoo Sabaafi Sablammoota Kibba Itoophiyaatti namoonni hiree Sidaamaan naannoo ta'uu murteessuuf sagalee kennuuf bahan. Miiraa gammachuudhaan kardii filannoo isaanii qabatanii akkasitti rifarandamicharratti aragaman.

Image copyright Reuters Goodayyaa suuraa Magaalaa guddoo Aljeeriyaa, Aljersitti namoonni hedduun rooba keessa hiriira mormii yeroo bahan kan fakkaatan.

Image copyright AFP Goodayyaa suuraa Kaartuum Sudaan keessatti deggertoonni pirezedaantii duraanii Omaar al-Bashiir Sanbata 16, 2019 yeroo hiriira bahanitti

Image copyright AFP Goodayyaa suuraa Ijoolleen Roobii 20, 2019 bokoksee halluu diimaafi magariisa Marakeesh, Morookoo keessatti yeroo gadi dhiisaa jiranitti

Image copyright EPA Goodayyaa suuraa Kibxata 19, 2019 dubartiin uccuu gurgurtu yeroo magaalaa Monoriiviyaa, Laayibeeriyaa keesatti uccuu dachaasaa jirtu

Image copyright AFP Goodayyaa suuraa Taatuun beekamtuu biyya Masirii Mennaa Shalabii (bitaarraan) yeroo Roobii 20, 2019 tatoo cimtuu ta'uun Tuniiziyaatti badhaasa fudhattu

Image copyright AFP Goodayyaa suuraa Dubartii festivaalii muuziqaa Tuniiziyaa keessatti Sanbata 16, 2019 qophaa'erratti shubbistu

Image copyright AFP Goodayyaa suuraa Festivaalii muuziqaa Tuniiziyaatti Sanbata 16, 2019 qophaa'erratti namoonni ibiddatti naanna'anii jiru

Image copyright AFP Goodayyaa suuraa Dhiironni yeroo festivaalii muuziqaa Taanzaaniyaatti Sanbata 16, 2019 qophaa'erratti yeroo shubbisan

Image copyright EPA Goodayyaa suuraa Poolisoonni yeroo deggertoota Warraaqasa Zimbaabuwee Jijjiirama Dimokiraasiif waajira paartichaatti bahan magaalaa Haraaree keessatti ilaalaa jiru

Image copyright AFP Goodayyaa suuraa Poolisiin kora bitinneessaa yeroo dubartii Haraaree, Zimbaabuwee keessatti miidhaa irraan ga'utti

Image copyright EPA Goodayyaa suuraa Qonnaan bulaan yeroo Chishawaashaa, Zimbaabuwee keessatti sangootaan qotaa jiru, Kibxata 19,2019

Image copyright AFP Goodayyaa suuraa Jimaata 15, 2019 yeroo lammileen biyya biraa Afrikaa Kibbaa keessa jiran Mana Amanataa Metodistii keep Tawoon keessa jirutti baqatanii jiran

Image copyright EPA Goodayyaa suuraa Dilbata 17, 2019 namoonni yeroo Afrikaa Kibbaa keessatti Riqicha Maandellaa irra offan

Maddi suuraalee AFP, EPA fi Reuters