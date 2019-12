Image copyright AFP/Getty Images Goodayyaa suuraa Reyinhaark Boonkeen ergama Afrikaatti qabuun beekama

Lallabaan Wageelaa lammiin Jarmaanii Boonkeen waltajjii namoonni hedduun hirmaatan irratti waggoota kurnan darban lallabuun beekamuu ganna 79tti du'aan boqote.

'Maatii isan marfamee otoo jiruu lubbuun darbe'' jette haati warraasaa Aanni Boonke ibsa kenniten.

Maatiin isaa Ameerikaa jiraatu. Boonkeen kan sirriitti beekamuu hojii dhaabbata 'Christ For All Nations organisation throughout Africa' jedhamu wajjin qabuuni ture.

Dhaabbanni inni hundeesse kun Afrikaatti namoonni miliyoona 79 Kiristaanummaa akka fudhatan sababa ta'eera.

'Gurra guddisuu kan hinqabne ardiin kun akka jijjiramtuuf hojjateera' jedha ibsi dhaabbatichi baase. Magaalaa Naajeriyaa Leegoos bara 2000tti namoonni hedduun wayita walitti qabaman Boonkeen namonni miliyoona 1.6 fayyaniiru jedhe. Kan fayyisees humna Waaqayyooti jedhe.

Hordoftootasaatti 'ani du'aa ka'uus argeera' jedhee himeera.

Pirezedantiin Naajeriyaa Mohaammadu Buhaarii du'a Boonkeetti gadduu himan. 'Naajeriyaa, Afrikaas ta'ee guutuun addunyaatu si dhabe'' jechuun tiwiitar gubbatti barreessan.

Boonkeen bara 1940 biyya Jarmanii magaalaa Konisbarg jedhamtutti dhalatan.

Magaalaan kun galaana Baaltik cinatti kan argamtu yoo taatu, amma kutaa Raashiyaatti dabalamteetti.

Boonkeen bara 1974tti dhaabbata 'Christ For All Nations mission' jedhamu hundeessanii hojii wangeela himuu eegalan. Teessoo muummeen dhaabbata kana jalqaba Afrikaa ture, boodarra gara Jarmanitti geeddarame.

Boonkeen duula lallabaa bara 2017 Naajeeriyaatti addaan kute. Sababni hooggansa dhaabbata hundeessserraa bu'eef fayyaasaatiin dhimma walqabatu ture.

Hojiin isaanii Afrikaatti walfalmii kaase ture.

Bara 1991 Naajeriyaa magaalaa Kadunaa jedhamtutti poolisiin waltajjiirratti akka argamuu erga eeyyameefi booda musilimoonni kumatamatti lakka'aaman mormiif bahan turan.

sababii kanaan namoonni 8 ajjeefaman.

Bara 1999 namoota walitti qabaman keessaa 16 waliirraa ejjatanii magaalaa Beenin jedhamtu Naajeriyaatti du'un isaani ni yaadatama.

Bara 2014 Asoosheeted Pirees Boonkeen mana jireenyaa doolara mil 3 baasu keeessa Filoreedaa akka jiraatan gabaase ture.