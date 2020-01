Ijoolleen yoo hin kunuunfamne sammuun isaanii ni xiqqaata

Image copyright Getty Images

Ijoolleen yeroo daa'imummaa isaanii xiyyeefannoo hin arganne, kunuunsi hin kennamneefi, gidiraa keessa darban sammuu xiqqoo waliin guddatu jedha qorannoon.

Qorattoonni Koolleejii Kiings ijoollee guddifachaa lafa kunuunsa rakkisaa Roomaniyaa keessa guddatan hordofaa turan.

Sammuu ijoollee kaanirra harka 8.6 boodatti harkifachaa guddata.

Qorattoonni kunneen guddinni sammuu boodatti harkifachuun ragaa isa guddaafi jalqabaa dhiibbaa isaanirra ga'aa ture agarsiisu dha.

Ijoollee guddifachaan jiraatanii haala badaa keessa akka jiran kan beekame erga hogganaan Roomaaniyaa Nikoolaa Siiseesoo aangoorraa bu'eeti.

''Yeroos nan yaadadha dhaabbonni ijoolleen itti guddatan yeroo TVtti mul'atan nama naasisu ture,'' jedhu Pirof Edmand Sonuga-Baakar, kan amma qorannoo kana hogganan.

Ijoollee sun qaamaa fi xiinsammuu dhaan kan baayyee miidhaman, namoota biroo wajjiin hariiroo kan hin qabne, meeshaalee ittiin taphatan kan hin qabaneefi dabalataan immoo dhukkuba hamaan rakkataa kan turani dha.

Ijoolleen qorannoo kana jalatti hammataman torbee lamaa hanga waggaa afurii dhaabota kunneen keessa dabarsaniiru.

Qorannoowwan kanaan dura ijoollee maatii kunuunsa gaarii kennanii boodarra guddifachaatti fudhatamanillee rakkina sammuu godhataniitu argaman.

Sammuun suuta jedhee guddachuu, waan tokko irratti xiyyeeffachuu dadhabuufi hundumaa takkaatti hojjechuuf yaaluu(attention deficit hyperactivity disorder ADHD) fi keessummaa sodhaachuu dhiisuu faatu irratti mul'ate.

Qorannoo p Proceedings of the National Academy of Sciences irratti maxxanfame sammuu namaa sakatta'uutiin isa jalqabaati.

Qorannichaaf sammuun ijoolleen guddifachaa Roomaaniyaa 67 ijoollee 21 yeroo daaa'imummaa isaanii kunuunfamanii guddatan waliin wal bira-qabameetu ilaalame.

''Bu'aan arganne nama rifachiisa,'' jedhu Piroof Soonugaa Baark.

Jalqaba hanga(rukkinni) sammuu ijoollee lafa guddifachaa Roomaaniyaatti turanii yoo ilaallu %8.6tiin xiqqaata ture.

Hanguma lafa guddifachaa sana turaniin hangi sammuu isaanii hir'achaati deeme.

Haa tahu malee dhiibbaan sammuu isaanii irra ture wal-fakkataa miti.

Piroof Mituul Mehtaa, qorattoota keessa tokko yoo tahan, ''ijoollee garee lama keessaa, kutaawwan sammuu lama keessatti garaagarummaa caasaa argineerra,'' jedhan.

''Kutaawwan sammuu kunneen, odeefannoo qindeessuu, burqisiisuufi walitti qabuufi yaadachuu walin wal-qabatu.''

Kuni hubannoo gadi aanaa tahe qabaachuun ibsamuu danda'a haa tahu malee yeroo ijoollummaa gidiraa keessa dabarsuun sammuu irratti dhibbaa akkamii akka qabu ibsuun hin danda'amne.

Garuu waan hubatame tokko guddinni sammuu nyaata madaalawaa nyaachuu dhabuutiin qofa kan dhufu miti.

Qorattoonni kunneen yeroo ijoollummaa naannoo kunuunsa hin qabnefi rakkoo keessa dabarsuun guddina sammuu irratti dhiibbaa qaba.

Ijoolleen erga guddatanii kunuunsa gaarii otoo argatanillee dhibbaa ni qabaata