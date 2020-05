Image copyright EPA Goodayyaa suuraa The United States offered a $5m reward for information leading to Félicien Kabuga's arrest

Feliken Kabuga, yakka duguuggaa sanyii Rawaandaatti raawwate keessaa harka qaba jedhamee shakkamuun namoota baayyee barbaadamaa ture keessaa tokko kan ture naannoo Paarisitti to'atamuu ministeerri Haqaa Faransaay beeksise.

Mr Kabugaan sakatta'insa lafa barii naannoo Asnires Sur Siine jedhamutti gaggeeffameen akka to'atame ibsame.

Naannicha keessa waraqaa ragaa sobaan akka jiraataa tures ibsameera.

Manni Murtii Yakkaa Idila Adunyaa Ruwaandaa nama ganna 84 kana yakka duguuggaa sanyiifi yakkoota biroon himateera.

Namni kun finxaalessitoota gosa Huutuu kan bara 1994 namoota 800,000 galafatan maallaqaan deeggaraa ture jedhamuun himatame.

Gosti Huutuu bara sana gosa Tuusii kan lakkoofsaan xiqqaa tahaniifi paartilee mormitootaa isaanii irratti ture haleellaa kan raawwatan.

Ameerikaan odeeffannoo to'atamuu nama kanaaf gargaare kanaaf akka kennaatti Doolaara miliyoona shan [$5m] kenniteetti.

Feliken Kabug eenyu?Who is Félicien Kabuga?

Gulaalaan BBC Afrikaa Wiil Rooz akka jedhetti

Abbaan qabeenyaa kun hidhattoota yakka duguuggaa sanyii gosa Tuusii irratti raawwataniif deeggarsa maallaqaa gochaa akka turetu himama.

Raadiyoo 'Télévision Libre des Mille Collines (RTLM' jedhamus akka hundeesseefi maallaqaan deeggaraa turetu himama.

Miidiyaan kun nama kamiyyuu gosa Tuusii keessaa tahe barbaadanii akka ajjeesaniif kakaasaa ture.

Waraqaa eenyummaa sobaan Faransaay keessa jiraachaa turuun isaa ajaa'ibsiisaa taheera.

Sababni isaa waggoota dheeraaf dhokatee kan jiraataa tureefi dhimma siyaasaas tahee ture Keeniyaa keessa jiraachaa jira jedhamuuni.

Yakki duguuggaa sanyii gosa Tuusii irratti erga raawwatee waggoota 25 booda mana murtii idila adunyaatti dhiyaachuu isaati.

How was he found?

The French public prosecutor's office and the police said Mr Kabuga had been living under a false identity in a flat with the complicity of his children.

He was arrested at 05:30 (03:30 GMT) on Saturday in what the chief prosecutor of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT) at The Hague - which is handling outstanding war crimes cases for Rwanda and the former Yugoslavia - called "a sophisticated, co-ordinated operation with simultaneous searches across a number of locations".

Image copyright AFP Goodayyaa suuraa Félicien Kabuga was found hiding in a flat in Asnières-sur-Seine

"The arrest of Félicien Kabuga today is a reminder that those responsible for genocide can be brought to account, even 26 years after their crimes," Serge Brammertz said in a statement.

"For international justice, Kabuga's arrest demonstrates that we can succeed when we have the international community's support," he added.

Mr Brammertz expressed his appreciation to France, but said essential contributions had also been made by Rwanda, Belgium, the UK, Germany, the Netherlands, Austria, Luxembourg, Switzerland, the US, Europol and Interpol.

Image copyright AFP Goodayyaa suuraa Photographs of some victims are displayed at the Kigali Genocide Memorial

Sababni Yakka duguuggaa sanyii raawwatamee kan jalqabe yeroo xiyyaarri pirezidaantii biyyattii yeroo sanaa baattee balali'aa turte rukutamuun kuftee namootni keessa turan hundi du'anidha.

Yeroo kana finxaaleyyiin garee Huutuu haleellicha kan raawwate garee finciltootaa Tuusii [ RPF] jedhamani jechuun himatan. Kanumaan gosa Tuusii irrati haleellaa banan.

Gareen dargaggootaa paartii biyya bulchaa turee karaa cufuun mana irra deemuun nama gofa Tuusii irraa tahe qofa barbaaduun ajjeesuutti ka'an.

Hedduun isaanii kan ajjeefaman goraadeedhaani. Booda gareen finciltootaa 'Ruwandan Patrotic Front' jedhaman deeggarsa Ugaandaadhaan hanga Kiigaalitti galuun haleellaa raawwatan.