Siyaasa Itoophiyaa: Daandiin Jawaar Mohaammadiifi MM Abiy Ahimad walitti fide eessatti gargar bahe?

'An dursa Oromoodha'

'I am an Oromo first' yookaan 'An dursa Oromoodha' - wayita dubbii kana miidiyaa gubbaatti lallabe sana Ameerikaatti baqannaarra kan ture yogguu tahu, Itoophiyaan natti kan fe'amte malee, fedhakoon miti jechuun dubbate.