Talaalliin Covid-19 yaaliirra ture adda cituun hagam yaaddessaadha?

Talaallii Covid-19 argachuutti hagam dhiyaanneerra?

Dhaabbati Fayyaa Addunyaa (WHO) taalaalliwwan 180 ta’an addunyaa irratti kan yaalamaa jiran ta’us hanga ammaatti garuu kan yaalii isaani fixan tokkollee hin jirani.

Pirezdaantiin US Doonaald Tiraamo talaalliin Sadaasaa 3 dura US keessatti akka argamu akka barbaadu dubbateera, ta’uus garuu namoota tokko tokkoof yaadni isaa kun soodaa of eggannoorra siyaasaa dursuun talaallli ariifachiisa kan jedhu kaaseera.