Barsiisaa dorgommii gaaffiif deebiin paawondii miliyoona 1 mo'ate

UK'tti barsiisaan tokko dorgommii gaaffiif deebii 'Who Wants To Be A Millionaire' (Enyu miiliyeenara ta’uu barbaada?) jedhu karaa TV darbu irratti badhaasa paawondii miiliyona 1 mo’ateera.