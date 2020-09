US Iraan irratti qoqqobbii haaraa gurgurtaa meeshaa waraanaarratti xiyyeefatu keesse

Bulchiinsi Tiraamp Iraan waliigalteewwan kabajaa hin jirtu jechuun qoqqobbichi akka itti fufu gaafatus miseensonni mana marichaa US mataan ishee waggaa lamaan kana waliigaltee san keessaa waan of baafteef yaada ishee kuffisan.

Wanti US gochuuf yaaltu maali?

Qoqqobbiin kun namootniifi dhaabbileen daddabarsa meeshaa waraanaa Iraanii bahaniifi kan gara Iraan imalan garagaaran US keessatti qabeenya qaban ugguruu of keessaa qaba. Dabalataan namootaafi dhaabbilee leenjii teeknikaa, deeggarsa maallqaafi tajaajilaa bioo kennan yoo qabeenya US qabaatan qoqqobbii kanaan ni miidhamu jedha Mootummaan US.