Shamarree Gondar waggoota 15f dadala saal-quunnamtii irra turte dhiibbaa Covid-19 maal jetti?

Namni of baraaruuf kadhaa dhaabbata. Ani garuu isa hin hawwine. Kan taaksiillee akka namni naa kaffalu hin fedhu.

Eeyyee jennaan,wayyaasaa uffatee ‘qarshii koo’ jedhe.Siif hin kennu yeroo koo gubdeettan jedheen. As kaniin taa’ee hojii hojjechuuf malee na qana’ee mitin jedheeni. Maal hojjechuuf teesse amma ati naan jennaan, ’goofaree kee filuuf ittan jedhe.

Hiriyyaan koos ishee bira dhaqee qufaanaan akka isa deebiste natti himte. Namichi as deebi’ee koronaan siin malee anaan na hin qabu jedhe.Maaskii yeroo hundan fayaadama.

Maamiloota qaba. Sababii koronaatiin amma dhufuu dhiisaniiru. Namni baayyeen of eeguu of barbaada, of eega.