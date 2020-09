Dureen amantaa hordoftoota isaarra miidhaa qaamaaf xiin-sammu geessise jedhame to'atame

Dureen kuni waldaan ‘Church of the Last Testament’ jedhamu bara 1995 bakka qubannaa ‘City of the Sun’ jedhamu hundeessaniiru. Bara 2,000 waldichi hordoftoota 10,000 ol qabaachuu ministerri Haqaa Raashiyaa ibsee ture.