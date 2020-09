Ruut Giinsibarg dubartii jalqabaa reeffiishee gamoo Kongiresii US kaa'ame taate

Torban tokko dura kan boqotte Haati Seeraa Mana Murtii olaanaa US Ruut Bader Giinsibarg, seenaa US keessatti dubartii jalqabaa reeffi ishee gamoo kongiresii US, Waashingtan DC keessa kaa’ame taate.