Suurawwan ja'an waggoota 60 Naajeeriyaan walabummaa booda keessa darbite himan

“Halkan walakkaa ta’uun dura, ibsaa dhaamsanii alaabaa Biritish Yuniyeenii buusan,” jechuun yeroo sanatti barataa ganna 16 kan tureefi alaabaan Naajeeriyaa yeroo fannifamu kan arge Been Iruyemiyobe BBCtti himeera.

Aangoon dimokraasiitti ce’uun isaa akka bu’aa taateewwan sadan kanaatti ilaalama. Erga sanaa as waggootiin 21 kun seenaa Naajeeriyaa keessatti wagga dheeraa biyyattii itti hin jeeqamnedha.

Amma addunyaan muuziqaa Afrikaa, shubbisa Afrikaa barbaada. Nuti guarracha, ni bareedna, ni barbaadamnas,” jechuun qindeessan duraanii dorgommii Miidhagduu Naayjeeriyaa (Most Beautiful Girl in Nigeria) Been Murrii-Biruus BBCtti himeera.