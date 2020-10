LooreetTsaggaayee Gabramadihiniif Oromummaa fi Itoophiyummaan waliif maali?

Kitaaba walaloo beekamaa 'Isaat way Ababa,' dabalatee hojiiwwan tiyaatiraa 'Haa Huu Be Sidist War...' Innaat Alam Xannuu yoo barreessu Haamleetii fi Maakbeez immoo barreessaa beekamaa Wiiliyaam Sheekspiir irraa gara Afaan Amaaraatti hiikeera.

''Dhugaa namni dhuunfatu hin jiru''

Tseggaayee Gabiramadihiin eenyu?

Tsaggaayee Gabramadihin Afaan Oromootiin 'afaan hiikkate'

Looreetichi sabboonaadhaa?

Kitaaba walaloo 'Isaat way Ababaa' jedhu keessatti, ''Ateetee dubra Oromoo, Be ine innaa baanchi mahaal agul silixxaanee qomoo...,''walaloon kun ergaa 'namoonni baranne baranne jedhanii of jijjiran, attamiin of gananiifi uummata cunqursan ibsa,' jedha Tafariin.