Candice Mama: ‘Nama abbaa kiyya ajjeesen ofitti qabee hammadhe'

Kandiis waa'ee ajjeefamuu abbaashee fi dararaa irra ga'aa ture haadhasheerraa dhagahaa guddatte, wayita umriinshee waggaa sagal ga'uu garuu ofumaan kitaaba ''Into the Heart of Darkness-Cofessions of Apartheid Assassins'' jedhamurraa argite.