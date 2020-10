Koronaavaayiras: Itoophiyaatti namoota Covid-19n qabaman keessaa %63 mallattoo hin qaban jedhame

Ministirri Fayyaa biyyatti Dr Liyaa Tadasaa gama isaanitiin osoo fageenya hineeggataniifi maaskii hinkaawwatiin tajaajila kennuufi tajaajila argachuun waan saaxilamummaa vaayirasichaa dabaluuf of eeggannoo olaanaan akka taasifamuuf waamicha dabarsaniiru.

Ammallee of dagannaafi of eeggannoo taasisuun waan mulatuuf kunis dhimmi gatii nama kanfalchiisuu waan ta'eef qaamoolee hawaasaa hundi akka of eeganii akeekkachiisan.