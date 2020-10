Haleellaa saayibarii: Hakaroota hin beekamne maallaqa hatuun dhaabbilee gargaarsaaf arjooman

Haakaroonni kunneen, tajaajila US keessaa The Giving Block jedhamu fayyadaman. Tajaajila kana miti-mootummaaleen addunyaa 67 itti dhimma bahu. Kanneen keessaas, kanneen beekamoo tahan Save The Children, Rainforest Foundation fi She's The First keessatti argamu.