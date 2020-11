Pirezdaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eenyu?

Maatii

Baruumsa

Tiraamp ganna 13 irraa eegalee mana barumsaaa Waraanaa New York Military Academy keessatti baratee. Baruumsatti qaxalee kan ture Tiraamp bara 1964tti yeroo eebbifame hogganaa barattootafi atleetii cimaa mana barumsichaa ta'eeti!

Gaa'eela

Hojii

Sana booda Traamp hojii ijaarsaa gamoo gurguddoo Manhaataan irratti hirmaachuu eegale. Bara 1980tti gamoo Grand Hyatt New York jedhamu banuun daldalaa beekamaa magaalatti ta'e.

Bara 1987tti Tiraamp Kitaba 'Art of the deal' jedhamu barreessaa Tonii Sikawatiz waliin barreesse. Kitaaba kana keessattti Tiraamp akkamiin waliigaltee daldalaa milkaa'aa akka taasisu hima.

Tiraamp dabalataan hoji bashannaanaa keessatti bal'inaan hirmaachaa ture. Bara 1996 hanga 2015tti abba qabeenyaa qophii wal dorgommi bareedinaa Miss Universe, Miss USA, fi Miss Teen USA ture. Bara 2003tti ammoo sagantaa tv 'The apprentice' jedhamu kan dorgomtoonni hojii hoggantummaa dhaabbata Tiraamp keessatti argachuuf wal dorgoman eegale.

Donaald Traamp Filmoota akka Home alone 2 Lost In New York fi Zoolander dabalatee filmoota 15 ol irratti taatee ta'ee hojjateera. keessati akka ofiisatti ta'uun hojjateera.