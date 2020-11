Koronaavaayiras: Biyyoonni Awurooppaa bara haaraafi ayyaana Qillee akkamiin kabajuuf jiru?

Itaalii: Ayyaanota adda addaa daangessite

Firaans: Tibba bara haaraa uggura balaliinsaa kaasteetti

Jarmanii: Baay'ina namoota walga'uu danda'anii fooyyessite

Ispeen: Sirni paartii fi wal-geettiin namootaa daangeffameera

Lammiileen Ispeen hedduun ayyaana cuuphaa 'Feast of the three Kings' jedhamu halkan Amajjii guyyaa 5 irraa eegalanii kabaju.