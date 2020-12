Mohseen Faakhrizaadeh: Saayintistii gameessa Iraan eenyutu ajjeese? maaliif?

Gorsaan Nageenyaa Biyyaaleessaa US duraanii Joon Boltan kitaaba isaanii 'The Room Whare It Happened' jedhamu keessatti ibsaniin, bulchiinsi Tiraamp deeggarsa Iraan Hotiif attamiin akka ilaaluu ''duula Jiddugala Bahaa faallaa fedhii US'' jedheera.