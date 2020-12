Saayintistiin AI beekamtuun dhalattuu Itoophiyaa taate Timniit Gabruu Google irraa ari'amuu himte

Gama kaaniin, eejansiin federaalaa US dhaabbanni Google hojjettoonni waldaan ijaaramuuf yaalan jennaan seeraan ala ari'aa jira jechuun himeera.

Timniit maaltu qunname?

Kaan maaliif ari'aman?

Eejansiin US komii hojjettoota afur waggaa darbe Sadaasa bara 2019 ari'amanfi maqaa ''Thanks giving four'' itti moggaafame irratti xiyyeeffata.