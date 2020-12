Wayita namootaan qaamaan wal tuqnu maaltu umamaa?

'Wal tuxuun baayyee murteessaadha'

''Wal tuxuqaan ilmaan namootaas murteessaadha. Wanta walitti dhufeenya namootaa cimsuudha'' jedhu Deeviid Lindeen, barreessaan 'Unique: The New Science of Human Individuality.'