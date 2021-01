Fayyaa: ‘Ani hakiima wagga shaniif qaamakoo hin dhiqannedha'

Bara 2020tti, Hamblin mudannoo isaa kana bal’inaan kiitaba Clean: The New Science of Skin and the Beauty of Doing Less (Qulqulluu: Saayinsii gogaa haraa fi bareedina waa muurasa gochuu keessa jiru) jedhu keessatti ibseera.