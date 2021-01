'Huccuu waan hin qabneef peestaalii ofitti marree qullaa dhokfanna'-Hidhamtoota Sa'uudii

Lammiilee Itoophiyaa Mana hidhaa Jiddaa-Shumayizii

Godina Arsii Aanaa Shirkaa irraa wagga ja'a dura, hojjetee of-fooyyessuuf, gara Sa'uudii kan imale Amiin Usmaan,''daa'imman umriin hidhaaf hin geenyefaatu as nu keessa jira. Kanneen miidhaan qaamaa irra ga'ee daran dhukkubsatanfaatu as jiru. Kan milli baqaqee sibiilli keessa jiru waliin as mana hidhaa keessa jirra'' jechuun yaaddoo namni isaaniif hin argine keessa jiraachuu ibsa.