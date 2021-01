Jaakkeettii Meelaaniyaa fi suuraalee pireezidantummaa Tiraamp ibsan saglan

Waggoota afuriif Donaald Tiraampiin bulaa kan turte Ameerikaan bulchiinsa haarayaaf of qopheessaa jirti.

Giifti dureen Ameerikaa Meelaaniyaa Tiraamp Waxabajjii bara 2018 jaakkeettii "I really don't care, do you?" ykn 'ani dhimmasaa hin qabu, ati hoo?' jedhu uffattee iddoo godaantonni daa'imman ta'an itti hidhaman daawwatte.