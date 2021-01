Amandaa Gormaan: Shamarree sirna waadaa galuu Baayidan irratti walaloodhaan 'tokkummaa' leelliste

Xiinxala: Wiil Gompertiz

Kitaaba ishee jalqabaa 'The One for Whom Food is Not Enough' jedhu bara 2015 maxxansuun kitaaba biraa suuraan 'Change Sings' jedhu ammoo xumura bara kanaa maxxansiti.