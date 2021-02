Xiinxala Kitaabaa: 'Yeroo sirrii itti dhalatan - Odeessa Fayyisaa Leellisaa'

Isteefanii Isteegal, barreessituun lammii Awustoraaliyaa, taatee kana irraa ka'uun kitaaba Afaan Ingiliziin barraa'e matadureen isaa: "A Time to be Born - The Story of Feyisa Lilesa" jedhu qopheessitee dhaabbata maxxansaa 'Red Sea Press' jedhamuun maxxanfame.