Kitaaba seenaa baqataa Oromoo himu kana barreessan Aabba Sheekoo Nagawoo eenyu?

Tibbana kitaabni matadureen isaa 'By the Light of the Night: An Oromo Immigrant Story' jedhuufi waa'ee imala baqattummaa lammilee Itoophiyaa himu, Afaan Ingiliziin maxxanfamee gabaarra ooleera.