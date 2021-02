Feesbuukiin Awustiraaliyaatti oduun akka hin qoodamneefi hin mul'anne uggure

‘’Gadda guddaadhaan filannoo isa boodanaa irratti muruu qabna,’’ jedhe Feesbuuk. Manneetiin maxxansaa Awustiraaliyaas geessituu kamiyyuu Feesbuukiirratti akka hin maxxansinee fi hin qoodne dhorkaman. Sabaa-himaan biyaalessaa ABC fi gaazexooti The Sydney Morning Herald and The Australian hordoftoota miiliyoonaan lakkaa’aman qabu.