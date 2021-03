Doonaald Tiraampi yaada paartii siyaasaa haaraa hundeessuu dhiisuu isaa hime

Tiraampi imaammata Ameerikaa Joo Baayiden, ''Jalqaba Ameerikaa irraa gara dhumarra Ameerikaatti [America first to America last]'' jedhutti jijjiirame jechuun qeeqan.