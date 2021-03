Poolisiin Kaappitaal haleellaan gaggeessamuu mala jechuun akeekkachiise

Poolisiin Kaappitaal US, odeeffannoo tikaa cimsinee fudhanna'' jedhe

Waa'ee sodaa kanaa poolisiin maal jedhe?

"Kutaan hojii keenya qaamolee naannoo, isteetii fi federaalaa waliin tahuun sodaa haleellaa Kaappitaal irra gahu hundaa dhaabsisuuf hojjechaa jirra'' jedhe poolisiin US kan Kaappitaal ibsa baaseen.

Sodaan haleellaa kun kan dhufe ji'a lamaan deeggartootni Tiraampi yeroo miseensotni mana maree US, Joy Baayiden filamuu isaa waraqaa ragaa kennuuf galmichatti wal gahan weeraruun hookkara kaasanittidha.

Namoota adabaman kanneen keessatti gareen hidhattootaa kakuu eegsiftoota 'Oath Keepers and the Three Percenters' jedhaman argamu.