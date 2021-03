Gaa'ila yeroo weerara Covid: ''Maatiinkoo umrii waggaa 14'tti akkan heerumuuf na dirqamsiisan'

Dhimma maatii

Raabiidhaaf (of ibsuu waan hin barbaanneef maqaanshee jijjiirameera) garuu yaaddoon sun akkasumatti jira.

Hiriyoota Raabii heeruman keessaa haati shamarree tokkoo akkas jedhan: ''Maatiinshee maal eegu? An intala kiyyaaf baasii mana barumsaa kaffaluu hin danda'u. Kanaafuu carraan an qabu heerumsiisuudha. Isa booda maatiin an gargaaruu muraasa ta'a,'' jette