'Miidhaginaaf jecha akka malee qallachuun yaaddoo uumaa jira'

Daqiiqaa 12 dura

Miidiyaa hawaasaa Weibo jedhamu qofaarratti hashtag "adults trying on Uniqlo children's clothes" jedhu irratti namoonni miliyoona 680 ol daawwataniiru.

'BM Style'

Taateen Uniqlo'ttimul'ataa jiru kunis MB Style kana waliin walfakkaatu yoo ta'u bara darberraa eegalee beekamaa dhufe. Kunis erga ijoolleen shamarran CHaayinaa qomee bibbicuu uffatanii suura of kaasuun tamsaasuu jalqabaniiti. Biraandiin isaan uffataan kunis duula hashtag "test if you can wear the BM style" jechuun gadhiifame.