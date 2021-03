Godaansa Ijoollee: Suuraan jalqabaa buufata hidhaa bara bulchiinsa Baayiden mul'ate

Buufatni Teksaas, bakka Doonaa jedhamu mootummaan gaggeessu daangaa US fi Meksiikoo irra jirtu namoota 1,000 simatteetti.

Ji'a Amajjii keessa erga aangoo qabatanii as dhorkaawwan tokko tokko namoota US seenan irratti bulchiinsa Tiraampiin darbanii ture kaasaniiru.

Bulchiinsi isaanii imaammata ijoollee maatiin waliin hin jirre daangaa irratti simachuun tursiisanii maatii US keessaa ispoonsera tahaniif mijeessuu irra duubatti akka deebi'an jedhus haqeera.

Buufataaleen Ittisaafi To'annoo Dhukkubaa US [CDC] dhukkubichi akka hin daddabarreef namootni meetira lama wal irraa fagaachuu qabu jedha.

Yeroo dhiyoon as lakkoofsi ijoollee maatii malee godaananii dabalaa jira. Mootummaan Ameerikaa Meksiikoo fi Guwaatameelaa waliin hiyyummaa fi walitti bu'insa dabalatee madda rakkichaa irratti hojjechuuf akka jedhus ibseera.

Erga Joy Baayiden aangoo qabatanii as gara Kibbaan lakkoofsi godaantotaa ijoollee maatiin waliin hin jirre kanneen buufata hidhaa immigireeshinii US keessa tursiifamanii dabalatee daangaa US galanii haalaan dabalee jira.