Nike 'Kophee Seexanaa' dhiiga namaa qabu irratti himata bane

Daqiiqaa 23 dura

Kopheen haalluu guraachaa fi diimaa qabu kun Wiixata MSCHF kan gadhiifame, sirbi artistii Lil Nas X haaraa Montero (Call Me By Your Name) jedhu Jimaata YouTube irratti erga gadhiifamee booda.